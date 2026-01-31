●誰かのために自分を変えたい――諦めない姿勢を称賛 俳優の小雪が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録を担当した。担当したのは、2月1日・8日の2週にわたって放送される「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜」。結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った人気シリーズ最新作だ。毎回、不器用ながら一生懸命婚活に挑む姿が心を