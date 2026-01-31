ロッテは31日、ホセ・カスティーヨ投手、サム・ロング投手が入団会見を行ったと発表した。▼ カスティーヨ「昔から自分の野球人生の中で、どこかで必ず日本でプレーしたいと思っていた。今回そういった機会をもらえたので、すぐに決断して日本に来ようと思ったよ。昔から日本の野球の動画だったりファンの感じを見ていて、ファンの感じがとてもベネズエラのリーグに似てとても熱狂的だと知っていたので、本当に日本に来れて嬉し