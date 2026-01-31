俳優の東出昌大が３１日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。唐田えりかとの不倫騒動の渦中の精神状態を振り返った。スタジオ観覧客からの質問コーナーで「エゴサーチはするか？」と聞かれた東出は「若い時はしました。朝ドラの評判とか。でも、今は全然してないです」と返答。ＭＣの明石家さんまから「要するにワーッとごちゃごちゃ言われた時はやってないんだ」と確認されると「いや、スキャンダルの直後は全