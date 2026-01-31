映画の歴史を紐解いてみると、アクション映画はその黎明期から存在していており、トーマス・エジソン製作、エドウィン・S・ポーター監督の『大列車強盗』(1903年)が始まりと言われている。世紀をまたいだ現在でも人気は健在で、ジャンルを拡張しながら、さまざまな作品に、その要素を内在させる格好で発展を続けている。そこで今回は、マイナビニュース会員に「Amazon Prime Videoで見られる本当に面白いアクション映画」をテーマ