92万回以上視聴され2万以上の「いいね」を獲得しているのは、いつもとは様子が違う人間に戸惑っている猫の姿。投稿には、「びっくりしてるんだろな」「美し過ぎて、お姉ちゃん分からなかったの」と、猫の気持ちを悟った視聴者からのコメントが集まっています。 【動画：おばあちゃん家の猫→いつもと雰囲気が違う『晴れ着姿の娘さん』を見た結果…可愛すぎる反応】 「誰…？」 Instagramアカウント「KEICO」さんが投稿したのは