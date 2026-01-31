種族の壁を超え、まるで本当の兄弟のような関係の兄猫と赤ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で2.8万回再生され、「寝る前の、イチャイチャが可愛い」「種が違えど、本当に仲良し」「くまごろうは、ほんと怒らない優しいお兄ちゃん」「スイカ柄の大きな猫さんもいる」などのコメントが寄せられました。 【動画：小さな男の子と一緒にお昼寝しようとする黒猫→ちょっかいを出されると…『仲良しな光景』】