このたびの選挙（※）で、兵庫県の選挙区の区割り地図を見てびっくり。兵庫8区は尼崎市がひとつの市でひとつの選挙区であるのに対し、兵庫5区はめちゃくちゃデカい！7つの市と3つの町がひとつの区になっています（川西市の一部・猪名川町・三田市・丹波篠山市・丹波市・朝来市・養父市・豊岡市・香美町・新温泉町）。（※編集部注＝第51回衆議院議員総選挙、投票日2026年2月8日）その範囲はなんと、大阪府の隣から鳥取県の隣