セレブタレントのパリス・ヒルトン（44）は、2000年代に経験した「トラウマ」を通じて、シンガー・ソングライターのブリトニー・スピアーズ（44）との絆が深くなったと感じているという。長年の友人である2人だが、最近ブリトニーの誕生日を祝うためメキシコ旅行に行った際、20年前の有名人としての苦難を共に思い返していたそうだ。 【写真】お騒がせセレブの密着2ショット大物歌姫との関係性