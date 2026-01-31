新天地デビューを飾った大久保智明「もう一段、二段上げなきゃいけない」柏レイソルは1月31日、三協フロンテア柏スタジアムで行われたちばぎんカップで、ジェフユナイテッド市原・千葉と対戦し、2-1で勝利した。今オフ、浦和レッズから完全移籍で加入したMF大久保智明は後半16分から途中出場。満員に膨れ上がったホームスタジアムで第一歩を踏み出した27歳は「もう一段、二段上げなきゃいけない」と奮起を誓ったうえで、古巣・浦