アニメ『名探偵コナン』の放送30周年、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の放送10周年を記念し、2作品ののスペシャルコラボが実現。本日放送の『名探偵コナン』のエンディングでスペシャルコラボPVが解禁された。さらに、『名探偵コナン』原作者・青山剛昌と『僕のヒーロ―アカデミア』原作者・堀越耕平描き下ろしによるコラボビジュアルも公開された。【動画】コナン×デクのWナレーションでおくるスペシャルなコラボPVテレビ