群馬県の山本知事は２９日、各界のリーダーが集まって社会の将来像などを議論する知事肝いりの「湯けむりフォーラム」について、新年度の開催を見送ると発表した。情報公開請求を受けて調べたところ、県議会に対して否定していた県職員の動員ととれるやりとりが見つかったためで、県議からは批判も出ている。「私の責任だ」定例記者会見で山本知事は「県議会に事実と異なる説明をした」と謝罪し、２月上旬に公表予定の新年度一