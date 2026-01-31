東南アジア・ミャンマーでも今週まで「総選挙」が行われました。国際社会が「見せかけの選挙」と批判する中、市民たちの思いを取材しました。記者「総選挙の3回目の投票が始まりました。投票した人は指にインクをつけて投票を証明します」ミャンマーでは5年前、国軍がクーデターで実権を握りましたが、それ以降、初めての国政選挙です。ただ、始まる前から軍に近い政党の勝利が確実視されていました。その政党事務所で目撃したのは