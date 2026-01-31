フォークシンガー松山千春（70）が1月30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。大好きだったフォークシンガーとして、2017年に69歳で亡くなった加川良さんの名前を挙げた。「加川良というフォークシンガーが大好きでした。一緒にコンサートをやらせてもらいました」と当時を回想。「正やん（伊勢正三）と加川良と俺で奄美大島でコンサートをやらせて