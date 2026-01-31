25-26シーズンの夏の目玉補強としてリヴァプールに加わったドイツ代表のフロリアン・ヴィルツ。複数のクラブが獲得を目指す中で、リヴァプールが総額1億1600万ポンドの移籍金を用意し、争奪戦を制す形となった。そんなヴィルツは先日『BBC』の『The Football Interview』に出演し、今夏のレヴァークーゼンからリヴァプールへの移籍を振り返っている。「レヴァークーゼンからの移籍は私にとって最も重要な決断だった。あの時間は信