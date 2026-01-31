プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するGKが移籍するようだ。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ドイツ代表のシュテファン・オルテガが同じプレミアのノッティンガム・フォレストへの移籍で合意したという。移籍はレンタルではなく、完全移籍。今季終了後までの契約となる。これからメディカルチェックが行われ、その後正式な契約が結ばれると予想される。オルテガはドイツ出身の33歳のGKで、シ