◇全豪オープン 車いすテニス決勝 小田凱人-M・デ ラ プエンテ(31日、オーストラリア)車いすテニスの全豪オープン決勝、小田凱人選手がM・デ ラ プエンテ選手(スペイン)と戦い、勝利後のスピーチでは両選手がお互いに感謝の言葉を送りました。小田選手は今大会2年ぶり2度の優勝とともに、男子シングルス史上2人目となる4大大会連続制覇の快挙を達成しました。準優勝となったデ ラ プエンテ選手は試合後、マイクを渡されると「まず