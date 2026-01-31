原大智J1京都は31日、FW原大智（26）がドイツ1部リーグ、ザンクトパウリに移籍すると発表した。身長191センチの大型ストライカーで、FC東京でJ1デビューした後、クロアチア、スペイン、ベルギーのクラブなどを経て、2023年から京都に所属していた。昨季はリーグ戦34試合で5得点を記録し、東アジアE―1選手権で日本代表入りした。京都を通じて「ヨーロッパで活躍するという夢を選ばせてもらいました。全力で戦ってきます」など