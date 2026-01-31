囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第2局は30、31の両日、広島県尾道市で打たれ、挑戦者の芝野虎丸十段（26）が277手で一力遼棋聖（28）＝名人・王座・天元・本因坊との五冠＝に白番半目勝ちし、対戦成績を1勝1敗のタイにした。第3局は2月14、15日に福岡県太宰府市で行われる。