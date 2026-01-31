日本ハムの新庄剛志監督（54）が31日、GAORAで生放送された「SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜」に出演。キャンプイン前夜にキャンプ地の沖縄「Enagicスタジアム名護」で俳優の上地雄輔（46）と対談し、今季の新守護神について語った。昨季は田中正義（13セーブ）、柳川（11セーブ）、斎藤（3セーブ）など、抑えを固定できなかった。今季の構想を聞かれ「（構想は）あります。これは言えないけど。“マジ