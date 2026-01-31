日本ハムの新庄剛志監督は３１日、ＣＳ放送「ＧＡＯＲＡ」で生放送された「ＳＨＩＮＪＯスペシャルナイト２０２６〜夢をつかむものたち〜」に出演した。新庄監督はソフトバンクから有原航平投手が復帰し、伊藤大海投手と昨季１４勝で最多勝に輝いた２投手が並ぶ先発陣に自信。その有原の復帰については「ソフトバンクを抜けるとなって、マジで巨人へ行くと思ってた。メジャーはないだろうな、と」と日本ハム復帰に当初は悲観的