2016年に放送されたドラマ「ゆとりですがなにか」。主演は岡田将生、松坂桃李、柳楽優弥が務め、コメディが手腕の宮藤官九郎が脚本を担当。"ゆとり第一世代"と呼ばれる1987年生まれのアラサー男子3人が仕事に家族、恋、友情に迷い、もがきながらも懸命に立ち向かう悲喜こもごものストーリーが人気を博した。2017年にはスペシャルドラマ「ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編＜前編・後編＞」も放送された。そして数年の時を経て、20