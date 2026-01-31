天人(あまんと)と呼ばれる宇宙人と地球人が共に暮らす架空の江戸を舞台に、"かぶき町"でなんでも屋"万事屋銀ちゃん"を営む坂田銀時と、その仲間たちの波乱万丈な日々を描く「銀魂」。2006年スタートのTVアニメ化で人気が爆発したSF人情時代劇コメディで、2019年に原作コミックが完結して以降も人気は衰えることなく、2月13日(金)には、アニメ新作劇場版「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開も控えている。その人気を国民的なもの