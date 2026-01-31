プロ野球・ロッテは31日、新助っ人として獲得したホセ・カスティーヨ投手とサム・ロング投手の入団会見を行いました。日本のアニメが大好きだというカスティーヨ投手は、好きなアニメを聞かれると「NARUTO、呪術廻戦、鬼滅の刃、進撃の巨人…」と即答。小さい頃から日本の文化にも興味があったそうで、ロッテからのオファーに即決したことを明かします。メジャーでプレーしていた時にはダルビッシュ有投手や千賀滉大投手と意見交換