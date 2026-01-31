その場所に行かなければ手に入らない特産品や限定グルメは、お出かけの大きな楽しみのひとつです。鮮度抜群の食材や独自の加工品など、訪れるたびに新しい発見がある魅力的なラインアップが多くの人を惹きつけています。All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の国内旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「鳥取県の道の駅」ランキングの結