言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的なマナーから国際的な地名まで、バラエティー豊かな言葉を集めました。空欄の前後をよく見て、しっくりくる2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うま□□さきひざ□□□□ねヒント：ギリシャの首都の名前は……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あて正解は「あて」でした