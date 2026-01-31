社会人野球の西部ガスが31日、福岡市のSGマリンフィールド東浜で少年野球教室を行った。オフシーズンの恒例行事で昨年12月に長崎市、熊本市、今年1月は長崎県佐世保市、北九州市と西部ガスの事業所がある地区に選手が訪れて野球教室を開催してきた。今回は福岡市内の小学生を中心に約130人が集まった。少年野球教室では高学年と低学年に分かれて守備や打撃を行ったほか、スピードガンコンテスト、西部ガスの選手が投球や打撃