ファッションショーやコンサートなど着物の魅力を体感できるイベントが、群馬県沼田市で開かれました。 このイベントは、日本の伝統衣装である着物を身近に感じ、楽しんでもらおうと、沼田市民らでつくる有志団体「沼田きもの倶楽部」が初めて開いたものです。 はじめにコンサートが開かれ、声楽家でアンティーク着物のコレクターでもある沼田市在住の糸賀真知子さんが、大正から昭和にかけての歌