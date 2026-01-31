群馬県高校バレーボール新人大会の男女の決勝戦が高崎市で行われ、熱戦が繰り広げられました。 女子の決勝は第１シードの高崎女子と商大附属です。 第１セット商大附属は、１０番野澤のスパイクなどで５連続ポイント、９対３とリードを奪います。追う高崎女子は１番キャプテンの若狭や２番井上にボールを集め流れを掴むと、中盤に５連続ポイントを奪い逆転に成功。２５対１８で高崎女子が第１セッ