福井県の名産品などを集めた物産イベントが、群馬県高崎市のショッピングモールで開かれています。 このイベントは、北陸新幹線の延伸で身近になった福井県の魅力を沿線住民にＰＲしようと、福井県東京事務所が２０２３年から開いているものです。 ４回目となる今回は、食品や恐竜グッズなどあわせて約１９０点が販売されています。水ようかんや焼き鯖寿司、大きな油揚げなど、福井県ならではの食品が並び、多くの人たちが