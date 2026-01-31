ドイツ１部ザンクトパウリが１月31日、FW原大智が京都サンガF.C.からフリートランスファーで加入すると発表した。現在ブンデスリーガ17位の同クラブにはMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉が在籍しており、３人目の日本人選手となる。191センチの長身を誇り、昨夏にE-1選手権で日本代表デビューした原は、以前にイストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン（ベルギー１部）でプレーしており、欧州再挑