３１日、中区で２階建ての集合住宅が全焼する火事があり、１人が意識不明の状態で搬送されました。 金澤直紀記者「共同住宅からはけむりが上がっていて、２階の窓ガラスは割れています。消防による懸命な消火活動が行われています。」 午前１１時１０分ごろ、中区西十日市町で「二階建てのアパートから炎が見える」と付近の人から消防へ通報が相次ぎました。 消防車１６台が出動し、約４時間後に火は消し止められましたが