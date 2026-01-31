新潟県内は冬型の気圧配置となり、引き続き大雪などに注意が必要です。気圧の谷の影響を受け31日の県内は雪の降り方が強まった時間帯があり、積雪は魚沼市守門で278センチ十日町市で256センチなど各地で平年を上回っています。2月1日も冬型の気圧配置が続き、1日朝までの12時間に降る雪の量は、中越の山沿いで最大40センチなどと予想されています。新潟地方気象台は大雪やなだれなどに注意するよう呼び掛けています。