熊本地震で2度の震度7を記録した益城町で、総合防災訓練が行われました。益城町地域共生センターカタルで行われた訓練には、地域住民のほか、警察、消防、民間企業などからおよそ400人が参加しました。会場では、大地震が発生した想定で、避難所の開設訓練を実施。住民は歩いて会場に向かい、避難所での案内の流れなどを確認しました。避難所開設訓練に参加した母親「（子どもが）避難所とかも初めて見るので、（避難所は