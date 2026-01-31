衆院選の投開票日が2月8日に迫る中、新潟県妙高市では商業施設に期日前投票所が設けられました。31日、期日前投票所が設けられたのは妙高市の新井ショッピングセンターです。さっそく有権者が一票を投じていました。【有権者は】「雪深いのでなるべく早く来た方がいいかと思い、ちょうど買い物だったのでついでに寄った」真冬の選挙となった今回、雪の影響などで投票率の低下が懸念される中、選挙管理委員会は有権者の利便性