熊本市の県警察学校で30日、卒業式が行われ、新人警察官が第一線へ踏み出しました。卒業したのは、2025年春に採用された警察官39人です。卒業式では、堀田博士校長が「県民の声に真摯に耳を傾け、誠実に全力で警察人生を歩んでほしい。」と式辞を述べ、卒業生代表の山内琢慎さんが、「県民の期待と信頼に応える力強い警察官に成長するため努力していく。」と決意を語りました。熊本中央署に配属される村井一颯巡査（18）「これから