1月27日に公示され、新潟県内から19人が立候補している衆議院議員選挙についてシリーズでお伝えします。今回は、原発の立地する柏崎市や長岡市など中越地域を含む〈新潟4区〉。雪が降りしきる中でも立候補した4人の訴えは熱を帯びています。 ■自民・元 鷲尾候補｜高市人気・保守分裂回避で議席奪還狙う 新潟4区には届け出順に自民党の元職・鷲尾英一郎さん、中道改革連合の前職・米山隆一さん、国民民主党の新人・野村泰