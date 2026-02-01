ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、韓国のアイドルチャート1月3週目のランキングで、1位となった。27日に発表されたアチャランキング3週目チャート（19〜25日集計）で、音源点数333点、YouTube（ユーチューブ）点数1768点、SNS点数7200点など、総点9301点で1位を記録した。アチャランキングは、音源、アルバム、放送、SNSなどのビッグデータを分析し、一週間で最も人気のある歌手を示すアイドルチャートのメインチ