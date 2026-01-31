昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。ラグビー・リーグワン埼玉の稲垣啓太が出席し、断髪式でマゲにハサミを入れた。「光栄です。苦しかった時代もテレビを通して見ていましたし、そこから這い上がってきたのも、友人として見ていました。こうやってハサミを入れさせていただいて、一時代を築いてきた横綱の断髪式に参加させていただい