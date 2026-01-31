昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。プロ野球の日本ハム、巨人などで活躍した中田翔さんがマゲにハサミを入れた。「こういう場に参加できて光栄です」と振り返った。土俵では大きな歓声を浴びた同親方。中田さんは「親方の人気の高さが分かった」と感心した様子だった。照ノ富士の引退から約８か月後に現役引退した中田さんは「いい経