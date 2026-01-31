３０日、氷雪カーニバルイベントの会場となった天山国際スキー場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶1月31日】中国重慶市石柱トゥチャ族自治県冷水鎮の天山国際スキー場で30日、氷雪カーニバルイベントが開幕した。氷雪資源が豊かな同県はここ数年、観光とウインタースポーツ、地域文化、ヘルスケアを深く融合させる取り組みを進め、多彩な旅を提案してきた。高山地域の「冷たい資源」を生かして消費をけ