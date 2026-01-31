衆議院議員選挙の公示後初めての週末を迎えた31日、候補者は各地で支持を訴えました。 衆議院議員選挙には大分県内3選挙区にあわせて12人が立候補しています。 公示後初めての週末となった31日、候補者は多くの人が集まる商業施設の近くで街頭演説を行うなど、各地で支持を訴えていました。 期日前投票は投開票日前日の2月7日まで行われていますが今回の衆院選は解散から投開票までが戦後最短の16日間で各選挙管理委員会では準