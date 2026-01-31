CASC（中国航天科技集団）は2026年1月31日、酒泉衛星発射センターから「長征2号C」ロケットを打ち上げ、アルジェリアの地球観測衛星「AlSat-3B」を所定の軌道へ投入したと発表しました。【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征2号C（AlSat-3B）・ロケット：長征2号C（Long March 2C／長征二号丙）・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月31日13時01分・発射場：酒泉