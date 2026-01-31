富山県内の高校生たちがきょう、「とやま探求フォーラム」で身近な疑問などを掘り下げて研究した成果を発表しました。今回で4回目となるこのフォーラムは、富山大学と県教育委員会が開いたもので、デジタルを活用した取り組みについて発表する「とやまDXハイスクールフォーラム」も初めて同時開催されました。県立と私立あわせて34の高校から、生徒およそ350人が参加し、プレゼンテーションをしたり