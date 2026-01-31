フィギュアスケート女子10年バンクーバー五輪銀メダリストでプロとして活動する浅田真央さん（35）が31日、自身のインスタグラムを更新。元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）との姉妹ショットを公開し、ファンを喜ばせた。浅田さんはテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）の2月1日放送回に、舞とともに出演することを報告。「徹子さんにお会いするたび、改めて頑張ろうという気持ちをいただきます。どう