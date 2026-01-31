「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）照ノ富士の間垣部屋時代の兄弟子で、長らく付け人を務めた元幕下駿馬の中板秀二さん（４４）は「はさみを入れるときは、こみ上げるものがありましたね。苦しい時も楽しい時もありましたが、苦しい時の方が多かったように思います」と感慨を口にした。親方には「お疲れ様でした。ありがとうございました」と伝えたという。間垣部屋から伊勢ケ浜部屋に移った照ノ