1月28日（水）に放送された『徹子の部屋』に、岩城滉一＆結城アンナ夫妻が出演。今年で結婚50年、ともに70代となった2人が半世紀にわたる波乱万丈な夫婦生活を振り返った。【映像】74歳・岩城滉一、結婚50年で訪れた劇的な変化「家でテレビを見るのが幸せ」かつては毎日夕方になると銀座へ飲みに出かけ、明け方に帰宅するのが日常だったという岩城。しかし、昨年からその生活が一変。なんと現在はまったく飲み歩かなくなり、何カ月