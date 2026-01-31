【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBEが、THE ALFEEとのコラボレーション楽曲「Once Upon a Time in Love」のMVを公開した。 ■MVの舞台は、魔王オーサムに支配された“氷の世界 「Once Upon a Time in Love」は、2025年8月にリリースされたTUBEのデビュー40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』の収録曲。MVは、両バンドの歴史と遊び心が交差する、レトロゲーム風の意欲作