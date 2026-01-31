明日2月1日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH巨大食堂・特別編。31年越しの悲願！城島茂、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、極寒の津軽海峡でマグロの王様・クロマグロと大決戦！かつてない強風と荒波の中、100キロ超えの超大物ゲットなるか!?◆城島茂「涙出てきた！芸能界に入って良かった〜！」と大感激今年、豊洲の初競りで5億円超えの史上最高値を付けたマグロの王様・クロマグ