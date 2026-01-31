衆議院選挙が公示されてから、初めての週末を迎え、候補者は県内各地で支持を訴えました。 解散から投開票までが戦後最短の16日間となった衆議院選挙。 県内の小選挙区では長崎1区に5人、2区に3人、3区に2人の計10人が立候補し、舌戦を繰り広げています。 27日の公示後、初めての週末となった31日、候補者たちは都市部などで街頭演説や集会を開き、それぞれの政策を訴えました。 衆議院選挙は県知事選挙と同じ2月8日に投票が行