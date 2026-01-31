囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第２局が３０、３１日、広島県尾道市の旅館「Ｒｙｏｋａｎ尾道西山」で行われ、３１日午後６時１２分、芝野十段が２７７手で白番半目勝ちし、シリーズ通算１勝１敗とした。序盤で芝野十段は左辺を中心に白模様を作った後、中央黒の大石を仕留めて優勢を築いた。一力